Ilgiorno.it - Ex Cava riempita con terre e rocce. In arrivo dal Pnrr più di 8 milioni di euro

Il Comune di Chiari riceverà, tramite il, un maxifinanziamento da 8,1di, che serviranno a riqualificare l’area dell’exBetongamma. I fondi arriveranno dal finanziamento stanziato per realizzare il collegamento Orio- stazione di Bergamo. Quando sarà funzionante, unitamente alla linea Tav, sarà possibile da Chiari andare a Bergamo e Orio in circa un’ora. Con questo accordo, la exBetongamma verràconda scavo provenienti dagli sbancamenti del grande cantiere. Prevalentemente ghiaie. I materiali provenienti dalla scavo dovranno essere ideonei per il recupero ambientale e per ripristinare l’assetto morfologico originario dell’intera area. Il territorio coinvolto ha una grandezza di 135mila metri quadri.