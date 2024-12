Udinetoday.it - Escursionista 26enne si perde e si rifugia nelle fortificazioni della Grande Guerra: soccorso nella notte

tra sabato 28 e domenica 29 dicembre, tra le 20:15 e le 2:30 circa, la stazione di Cave del Predil delAlpino, con il supportoGuardia di Finanza, è intervenuta per soccorrere undi 26 anni in difficoltà sul Jôf di Sompdogna,Alpi Giulie in località.