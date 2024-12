Milanotoday.it - Eroica Caffè apre una nuova sede a Citylife: fatturato a 3 milioni e 10 assunzioni

Leggi su Milanotoday.it

ha annunciato l'ingresso di Ivan Totaro come nuovo socio e partner strategico, segnando un importante passo avanti per l'azienda in una fase di significativa espansione. Totaro, imprenditore di successo noto per la catena Hamerica’s, guiderà il marchio verso "unafase di.