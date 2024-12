Ilrestodelcarlino.it - Emilbanca aiuta chi è solo. Donati dispositivi salvavita

Un progetto di sostegno alle persone anziane o con disabilità che vivono sole, reso possibile grazie al sostegno del Comitato Soci. Il Comune di Marzabotto ha avviato un progetto di sostegno alle persone anziane o con disabilità che vivono sole, per garantire loro aiuto in caso di necessità, mettendo a disposizione e dando in dotazione alcunitelecon sensore di caduta e Gps. L’avvio del progetto è stato possibile grazie al supporto del Comitato Soci Emil Banca di Sasso Marconi e Marzabotto che ha donato e consegnato all’Amministrazione Comunale nove. Presto verranno date tutte le informazioni di accesso alla convenzione tra il Comune (Ufficio Servizi alla Persona) e ogni singola persona interessata. "Questa preziosa donazione - ha sottolineato la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi- mostra la continua attenzione al nostro territorio e ai nostri cittadini, come era già avvenuto con la donazione del defibrillatore posto in esterno all’entrata del nostro Comune - spiega la prima cittadina -.