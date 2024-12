Ilgiorno.it - Emergenza risorse: mancano gli uomini e persino gli scanner

La Procura ha "necessità urgente" di almeno due. È il grido di allarme lanciato nella sua relazione sull’anno giudiziario dal procuratore Claudio Gittardi, che lamenta una "grave carenza distrumentali e di personale perizzare gli atti" (ben 480mila pagine all’anno solo per l’ufficio conclusione indagini preliminari) che si aggiunge ad "una grave carenza nella strumentazione hardware in quanto le ultime richieste di forniture per la sostituzione di materiale obsoleto hanno avuto riscontro negativo da parte del Ministero". I buchi nella settima Procura d’Italia per bacino di utenza partono da un organico dei magistrati già non idoneo di 18 persone, che resta peraltro solo sulla carta, perché il loro numero reale è di 14 e si sta assottigliando per trasferimenti e pensionamenti.