Fanpage.it - Egitto, turista italiano attaccato e ucciso da uno squalo a Marsa Alam: “Balneazione sospesa”

Leggi su Fanpage.it

Due turisti italiani sono stati attaccati da unomentre facevano il bagno in mare a, in: uno di loro è morto, l'altro è rimasto ferito. Indagini in corso.