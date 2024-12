Lapresse.it - Egitto: attacco squalo, Peppino Frappani è l’italiano ferito, non è grave

Milano, 29 dic. (LaPresse) – Il turista italiano rimastoin undi unonelle acque al largo di Marsa Alam, in, è, 69enne originario di Genivolta, in provincia di Cremona. A quanto si apprende, le sue condizioni non sono gravi. È attualmente ricoverato all’ospedale di Porto Ghalib.