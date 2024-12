Cataniatoday.it - E' morto Marco Allia, "anima"delle notti catanesi anni '90

Si è spento, storicotore della movida catanese e figura chiave della vita notturna degli'90. Noto per la gestione di locali iconici come il Quattro Venti, durante l’epoca del Calcio Catania in Serie A, il Bellatrix e il celebre giovedì d’estate al Lido Esagono, alla.