È morto Jimmy Carter una vita per la politica | da presidente degli Stati Uniti a campione di diplomazia

Il suo unico mandato presidenziale, dal 1977 al 1981, fu segnato dalla crisiostaggi in Iran. Nei quarant'anni successivi ha lavorato in progetti umanitari e nellaarrivando a ricevere il premio Nobel per la Pace. La notizia della morte comunicata dai figli