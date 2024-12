Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 29 dicembre 2024

In: anticipazioni,della puntata di, 29Torna, 29In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,29su Rai 1.della puntata di, 29La puntata si aprirà con Paolo Fox e un ampio spazio dedicato alle previsioni dei dodici segni zodiacali per il 2025. In studio numerosi: Giancarlo Magalli, Valeria Marini, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Pamela Prati, Pierpaolo Pretelli, Nino Frassica, Francesca Manzini, la Signora Coriandoli, Rossella Erra, Enrica Bonaccorti, Alessandra Mussolini e Rossanna Banfi.