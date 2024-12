Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Napoli-Venezia 0-0: Stankovic e il palo fermano Lukaku | LIVE

Occasione ghiotta per i partenopei che ospitano la squadra lagunare allo Stadio MaradonaReduce da due vittorie consecutive in trasferta che hanno cancellato la doppia sconfitta consecutiva tra Coppa Italia e campionato contro la Lazio, iltorna a giocare tra le mura amiche nella diciottesima giornata del campionato diA, ospitando il. Un’occasione ghiotta per la squadra allenata da Antonio Conte che va a caccia di tre punti vitali nella corsa Scudetto, ma che non deve commettere l’errore di sottovalutare l’avversario odierno.A,: segui la cronaca(ANSA) – calciomercato.itIl pari in casa della Juventus e la vittoria casalinga contro il Cagliari hanno, infatti, donato nuovo entusiasmo ai ragazzi di Eusebio Di Francesco che vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo in campionato.