DIRETTA Serie A Juventus-Fiorentina | segui la cronaca LIVE

Aperitivo con il big match tra bianconeri e viola nella diciottesima giornata diADopo il pareggio per uno a uno tra Lazio e Atalanta, va in scena oggi il secondo big match della diciottesima giornata diA:. Contraddistinta da una forte rivalità tra tifosi, la partita delle 18 mette di fronte due squadre che negli ultimi anni hanno fatto una lungadi affari di mercato, conclusa questa estate dal passaggio di Moise Kean in viola e di Nico Gonzalez in bianconero.A,la(Lapresse) – calciomercato.itProprio quest’ultimo è stato regolarmente convocato da Thiago Motta, nonostante qualche acciacco, al pari di Cambiaso, Douglas Luiz e Koopmeiners. Tornati alla vittoria in casa del Monza domenica scorsa, i bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva in campionato per accorciare le distanze dal treno scudetto.