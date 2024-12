Ilrestodelcarlino.it - "Difficile conciliare lavoro e vacanze"

"Quest’anno non faremo niente di particolare, perché purtroppo tranne i ’giorni rossi’, per esempio il 26 dicembre, sono sempre stato a lavorare. Domani mattina andrò con mia moglie a trovare i miei parenti in Piemonte in giornata – spiega Alberto Burzi – mentre la serata di Capodanno non è ancora stata decisa: forse andremo al cinema, oppure organizzeremo un cenone a casa con alcuni nostri amici". Parole che mettono in evidenza le difficoltà di molti italiani nelilcon i momenti di pausa durante le festività. Il cittadino, infatti, conferma come le ferie natalizie, per alcuni, siano più frammentate rispetto al passato, influenzando la capacità di pianificare esperienze significative o durature.