Di Francesco | In queste occasioni il portiere può fare la differenza

L’allenatore del Venezia, Eusebio Di, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita persa per 1-0 contro il Napoli di Antonio Conte.Leggi anche: Il bistrattato Napoli è primo in classifica, ci dispiace per i palati finiDi: «Inilpuòla»Risultato fa arrabbiare. La squadra però ha preso una strada positiva:«Eravamo partiti con una idea ma avevamo il piano B. Abbiamo lavorato su due direzioni di gara. Volevamo togliere la fonte del gioco ma facevamo fatica a coprire l’ampiezza. La squadra ha ritrovato equilibrio, si è abbassata un po’ troppo prima del rigore. Noi bravi nel finale del primo tempo e alla ripresa, abbiamo creato anche qualcosa».Su Stankovic:«Caratteristiche differenti con Joronen. Stankovic deve continuare così e avere consapevolezza dei propri mezzi.