Ilgiorno.it - Decolla alle 16 il Giubileo della Diocesi

Dopo l’apertura del 24 dicembrePorta Santa in Vaticano, ilè pronto are anche nelladi Lodi. La cerimonia sarà oggi pomeriggio,16, nella Chiesa di San Filippo Neri, in corso Umberto. Qui ci sarà un grande raduno guidato dal vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti. Sono previsti la liturgia iniziale e l’annuncio dell’apertura del. In seguito, ci sarà una processione fino alla cattedrale, dove si celebrerà l’eucarestia, presieduta sempre dal vescovo, aprendo così un anno ricco di eventi per la chiesa. Per permettere lo svolgimento dell’evento sono strate disposte modifiche alla viabilità: d14.00 fino a fine cerimonia è vietato il transito a tutti i veicoli nel centro storico, in particolare in: corso Vittorio Emanuele II, in via Gabba, in piazzaVittoria, via Incoronata, via Marsala, corso Roma, corso Umberto I, via Verdi e via Volturno.