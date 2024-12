Ferraratoday.it - Dai Cau al servizio di continuità assistenziale, tutti i centri attivi durante le feste

Leggi su Ferraratoday.it

In occasione delle festività natalizie e di fine e inizio anno, le Aziende Sanitarie ferraresi ricordano l’offerta di assistenza sanitaria sul territorio, in particolare ildiper la cura e assistenza alla cittadinanza nei momenti in cui non sono presenti i.