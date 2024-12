Ilgiorno.it - Dagli ospedali all’Inps. Aziende vulnerabili

Leggi su Ilgiorno.it

Gli hacker filorussi, in questo caso riconducibili al gruppo Killnet, avevano già preso di mira i siti internet dei tre principali aeroporti lombardi - Linate, Malpensa e Orio al Serio - nel maggio 2022. In quel periodo il collettivo stava lanciando una offensiva cibernetica totale, colpendo a pioggia una serie di obiettivi sensibili, tra ministeri, forze dell’ordine e organi istituzionali. Modalità simili a quelle dell’attacco avvenuto ieri (su una scala decisamente meno vasta), che potrebbe avere alle spalle la stessa regia. La Lombardia, con il suo tessuto economico, è da sempre terra da conquista per i cybercriminali. A più riprese sono finiti sotto attacco sistemi informatici die strutture sanitarie, colossi dell’industria e piccole e medie imprese, quelle meno attrezzate per difendersi.