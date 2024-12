Cultura | morto lo scrittore e umorista Amleto De Silva

Leggi su Ildenaro.it

È scomparso stanotte, dopo una malattia aggravatasi negli ultimi giorni loDe, in arte Amlo, fratello delloDiego De. Nato a Napoli, cresciuto a Salerno e poi trasferitosi a Roma,ha esordito come vignettista su «Cuore» e poi sull’agenda cult «Smemoranda». Ha collaborato con Musica di Repubblica e 7 del «Corriere della Sera», e ha vinto il premio Satira politica di Forte dei Marmi. È stato autore di diversi romanzi. Con Rubbettino ha pubblicato «Bocca mia mangia confetti» e «Una banda di scemi». Nello scorso mese di settembre ha partecipato al festival Sciabaca, promosso dalla stessa casa editrice, tenendo un seguitissimo laboratorio dedicato ai ragazzi delle scuole superiori su Moby Dick. Profondo cordoglio è stato espresso dall’editore Florindo Rubbettino: «Il suo ricordo vivrà attraverso le sue opere, che continueranno a parlarci e a farci sorridere, come solo lui sapeva fare.