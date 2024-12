Laverita.info - Cuciniamo insieme: insalata di polpo e patate

Leggi su Laverita.info

È davvero un classico che potete proporre nel cenone di San Silvestro sia come antipasto sia come piatto di mezzo. Ha un doppio vantaggio: è facilissima da realizzare e potete prepararla con largo anticipo, ma soprattutto riempie lo stomaco, il che significa che se dovete tirare tardi per aspettare la mezzanotte è un ottimo antidoto alla fame. La versione che diamo è quella base: niente vieta di arricchirla, ma attenzione a non soprammettere troppi sapori perché rovinereste la bontà del