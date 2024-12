Lapresse.it - Cori razzisti contro Vlahovic, Juventus-Fiorentina sospesa per due minuti

La partita tra, valida per la 18esima giornata di Serie A, è statadall’arbitro per duea causa dil’attaccante serbo della, Dusan, partiti dal settore occupato dai tifosi viola. È stato lo stesso centravanti bianconero a richiamare l’attenzione del direttore di gara Mariani che ha deciso di interrompere il match. Durante la breve sospensione lo speaker dello Stadium ha ricordato le conseguenze in caso del reiterarsi della condotta offensiva.