Ildifforme.it - Corea del Sud, 120 morti nello schianto aereo a Muan: le ipotesi del Bird strike e del meteo avverso

Leggi su Ildifforme.it

Al momento non sono certe le cause dell'incidente, ma si ipotizza che possano aver concorso une le condizioniavverse; le autorità hanno aperto un'indagine per far luce sulla vicendaL'articolodel Sud, 120: ledele delproviene da Il Difforme.