Trevisotoday.it - Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria in via Naronchie

Leggi su Trevisotoday.it

Sono stati ultimati idi ripristino e messa in sicurezza di via, la strada sterrata che raggiunge l’omonimo borgo, utilizzata anche da molti frequentatori del Santuario di Santa Augusta che scelgono questo tragitto alternativo per salire alla Santa. Nel piccolo borgo