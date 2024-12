Ilrestodelcarlino.it - Con gli amici nell’agriturismo

Alessandro Cicconi è nato in Abruzzo ma vive tra Urbino e Fermignano da oltre 15 anni e con un gruppo didel posto passerà la notte del 31 dicembre in un agriturismo di Piobbico. "Saremo noie altre persone per passare una serata in allegria, cibo, musica e giochi. Il tutto in tranquillità senza rinunciare al divertimento. Abbiamo deciso, quest’anno, di alloggiare in struttura così da essere più tranquilli e godercela come una mini vacanza fino al primo gennaio - aggiunge Alessandro -. Insomma il nostro sarà un capodanno all’insegna dell’zia, della natura e naturalmente del buon cibo locale. Il modo migliore per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno, tutti assieme".