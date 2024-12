Baritoday.it - Colpi di pistola esplosi in strada a Fesca: ritrovati bossoli, indaga la polizia

Spari in, nella tarda serata di ieri, sabato 28 dicembre, in zona-San Girolamo. E' accaduto in via Perosi, dove gli agenti delle Volanti e personale dellascientifica, intorno alle ore 22, sono intervenuti dopo delle segnalazioni relative all'one did'arma da.