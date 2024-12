Sport.quotidiano.net - Ciclocross: successo per il Trofeo Villa La Magia a Quarrata

,29 dicembre 2024 – Non poteva avere migliorla prima edizione della gara disvoltasi a. Per il 1°Laorganizzato dalla società Ocip con la collaborazione del Comune die della locale Misericordia. Una bella giornata di sole anche se il freddo si faceva sentire, e ben 129 iscritti dei quali una quindicina in meno in meno hanno dato vita alla manifestazione lungo un tracciato di circa due km e mezzo nel parco della. Tre le partenze per altrettante gare con vincitori assoluti lo junior Francesco Carnevali, con dominio completo della sua squadra la Cycling Cafè Racing Team, l’elite Antonio Folcarelli e l’allievo del 2° anno Francesco Pelloni.LE CLASSIFICHEOPEN: 1)Antonio Folcarelli (Race Mountain GM Sport Folcarelli) – elite -; 2)Filippo Cecchi (Bike Academy); 3)Simone Vari (Race Mountain GM Sport) – 1° under 23 – 4)Matteo Spanio (Sorgente Pradipozzo); 5)Filippo Bigi (Bologna Bike Academy).