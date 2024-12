Oasport.it - Ciclocross: in Coppa del Mondo a Besançon vince ancora Fem van Empel, seconda Brand

Cinque gare per lei quest’anno nelladeldi, tre vittorie e quattro podi. Devastante la campionessa delin carica Fem vanche domina la prova francese di.Tutto facile per la neerlandese che è riuscita ad andar via in solitaria e si è imposta con il tempo di 52’45”, lasciando veramente le briciole alle rivali e andando a recuperare punti importanti in chiave classifica di(lei che per due appuntamenti è stata assente).Si tiene la leadership la veterana Lucindaoggi, staccata però di 37”. Terzo posto per l’ungherese Blanka Vas, a 1’02”. Completano la top-5 la britannica Zoe Backstedt ed il fenomeno Marianne Vos.In casa Italia la migliore è Rebecca Gariboldi, 17ma, mentre 24ma Francesca Baroni.