Ilrestodelcarlino.it - "Chi studia fuori ha poche chances"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il problema è spesso lavorativo – confessa Lorenzo Giovannelli –. Per me la città, se vuole davvero migliorare e crescere, deve puntare sul lavoro dei giovani. Si dovrebbe fare in modo che le aziende locali selezionassero i profili degli studentisede appena laureati offrendo loro una proposta di lavoro. Dopo avertoè complesso tornare ad Ascoli soprattutto perché è complesso trovare lavoro in zona. Se non si agisce in questo modo sarà sempre difficile ripopolare la città di giovani, soprattutto di ragazzi laureati, che dopo anni di studi devono preferire altre località dove la proposta lavorativa è più ampia e retribuita".