Superguidatv.it - “Che Tempo Che Fa” non va in diretta stasera, domenica 29 dicembre 2024, sul NOVE: perchè? Il motivo

Leggi su Superguidatv.it

29il consueto appuntamento serale con ladella trasmissione Cheche fa in onda sul, e in streaming su discovery+, non sarà trasmesso. Il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery, questa settimana non andrà in onda.Cheche Fa non andrà in onda questa settimana? Ecco le motivazioni del cambio di programmazione tv del canaleper la sera di29. “CheChe Fa” non va in onda in, 29: perché?“CheChe Fa”, trasmissione di grande successo in onda ogniin prima serata sule condotta da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, e Filippa Lagerbäck, chiamata ad introdurre come di consueto le interviste del programma, questa sera,29non andrà in onda.