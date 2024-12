Quotidiano.net - Cecilia Sala in cella a Teheran. Giornalista ostaggio del regime. Partita a tre, gli Usa decisivi

La consegna ufficiale rimane quella del "massimo riserbo". Ma chesia stata presa in "" a fini negoziali dal governo diè ormai dato per scontato da parte di tutti gli addetti ai lavori della sicurezza di governo e opposizione. Laitaliana fermata lo scorso 19 dicembre sarebbe infatti l’ignara vittima di una ritorsione, con annessa reclusione, ’diplomatica’ – le virgolette sono d’obbligo – da parte iraniana al fine di negoziare sull’estrazione negli Usa di un concittadino arrestato il 16 dicembre all’aeroporto di Malpensa da parte degli agenti della Digos su mandato appunto degli Stati uniti, che ieri hanno infatti formalizzato la richiesta di estradizione. "Molto complicata e delicata" latriangolare tra Washington-Roma-, come fanno capire gli Usa che seguono la faccenda.