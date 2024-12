Justcalcio.com - CdS – “Danilo è un giocatore forte. Potremo intervenire in quel ruolo”

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-29 16:49:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS:“Siamo partiti quest’anno e non mi piace neppure dire rifondare. Abbiamo consolidatolo che di buono c’era prendendo dei giocatori che andassero a completare il pacchetto dei titolari, con giocatori di prospettiva coma Gilmour. Se dobbiamo andare a inserire, dobbiamo inserire qualità. La squadra per me è competitiva, ma mancano delle cose, elementi che abbiano caratteristiche differenti dali che abbiamo. Devono esserci le condizioni. A gennaio non sempre ci sono, ma se dovessero esserci sapremo coglierle”. L’ha detto Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli a Dazn, prima della gara contro il Venezia. Circola il nome dicome rinforzo per l’immediato.