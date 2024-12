Infobetting.com - Carrarese-Cesena (domenica 29 dicembre 2024 ore 15:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Tre sconfitte di fila in tutte le competizioni per il, e se il 6-1 di Bergamo conta solo per le statistiche, i due passi falsi contro Juve Stabia e Cremonese hanno fatto perdere qualche colpo ai romagnoli che comunque restano in zona playoff. Lainvece è reduce da una serie positiva di quattro .InfoBetting: Scommesse Sportive e