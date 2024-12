Inter-news.it - Carnesecchi: «Contenti del primo posto. Ora la Supercoppa Italiana»

Marco, portiere dell’Atalanta, ha commentato brevemente il pareggio dell’Atalanta con la Lazio e fatto riferimento alritrovato ai danni dell’Inter su Sky Sport.PARITÀ – L’Atalanta è salita a quota 41 punti in campionato grazie al pareggio contro la Lazio per 1-1. Marco Brescianini ha permesso ai bergamaschi di evitare la sconfitta anche meritata in favore della squadra di Baroni. Un ottimo secondo tempo e un pizzico di fortuna nel finale hanno dato un punto all’Atalanta, che ora ha superato l’Inter e riconquistato il. Il portiereha rilasciato un’intervista a fine gara., l’intervento post Lazio-AtalantaLE SUE PAROLE – Marcoha detto questo nel post-partita: «Oggi dobbiamo fare i complimenti alla Lazio che ha fatto una grandissima partita.