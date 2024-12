Ferraratoday.it - Capodanno più pulito, potenziato il servizio e varia la raccolta porta e porta

In occasione del, a Ferrara ladifferenziatanon si ferma. Il Gruppo Hera fa sapere infatti che mercoledì 1 gennaio ladel centro non verrà effettuata, ma sarà anticipata di un giorno, cioè a martedì 31 dicembre, come rito sul calendario in dotazione.