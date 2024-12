Cataniatoday.it - Capodanno alle Cantine Nicosia

Leggi su Cataniatoday.it

31 DICEMBRE 2024 Cenone di San Silvestro h 20.30. Speciale Menù di pesce dello Chef Salvo Baudo con gli Spumanti Metodo Classico ‘Sosta Tre Santi’ a tutto pasto. VINI IN DEGUSTAZIONE. L’intera collezione di Spumanti Metodo Classico ‘Sosta Tre Santi’ .e per chi non ama le bollicine: Vulkà Etna.