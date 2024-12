Torinotoday.it - Capodanno a Bosconero con lo chef Cristian Passeri: un'esperienza culinaria da non perdere

La Pro Loco di- insieme a tutta la comunità locale - propone un appuntamento conviviale con il buon cibo, pensato per celebrare insieme l’arrivo del 2025 in un’atmosfera di festa, calore e tradizione.L’appuntamento è per martedì 31 dicembre presso il Salone Polifunzionale.