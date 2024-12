Ilrestodelcarlino.it - "Caos parcheggi e troppi lavori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La questione deiselvaggi andrebbe sicuramente rivista – dice Elisa De Angelis –, soprattutto se lo scopo è quello di ripopolare il centro e migliorare la situazione economica dei negozi e delle boutique storiche ascolane. Se arrivare nel centro storico è complesso, allora spesso si preferisce optare per soluzioni lontane, a discapito dell’economia cittadina. Sono positive le iniziative nei periodi di festa, i mercati, gli eventi, ma andrebbe ripensata anche la viabilità urbana in un’ottica più sostenibile, sia da un punto di vista ambientale che umano. Viviamo in una città con bellezze preziose che andrebbero tutelate, ma cantieri,e strade bloccate rendono, attualmente, la situazione davvero complessa".