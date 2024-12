Ilrestodelcarlino.it - Cane da caccia cade nel pozzo: salvato a Cupra Marittima

Un setter,da, precipitato in unlasciato all’abbandono all’interno di una zona boscata, è statoda una squadra S.A.F. (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Ascoli in collaborazione con i colleghi del distaccamento di San Benedetto. L’episodio è accaduto nella mattina di oggi in contrada Sant’Egidio, comune di. Il, insieme al suo padrone,tore della zona, si è inoltrato nel bosco e non ha fatto ritorno come solitamente faceva, così il proprietario si è collegato al Gps ed ha scoperto che il setter era precipitato in fondo al, ormai senza più acqua, profondo una quindicina di metri. L’uomo ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che hanno eseguito l’intervento assistiti dal veterinario dell’Ast. Quest’ultimo ha fornito al vigile del fuoco sceso nell’attrezzatura per sedare ilconsentendone il recupero in sicurezza.