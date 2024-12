Inter-news.it - Calvarese: «Doveri fa bene a non fischiare rigore su Lautaro Martinez. Spiego»

Gianpaoloha giudicato la prestazione di Danielein Cagliari-Inter. Valutazione positiva sull’approccio e sulle scelte adottate dal fischietto di Roma.IL COMMENTO – L’ex arbitro Gianpaolosi è espresso in merito alla gestione di Danieledel match tra Cagliari e Inter. Nella sfida vinta 3-0 dai nerazzurri, il fischietto di Roma si è distinto per un modo di condurre la gara aderente alle idee rivendicate dall’ex arbitro italiano. Di seguito il suo commento dalle colonne di TuttoSport: «Quest’annoha ritrovato da subito la giusta forma e un rendimento all’altezza delle sue doti. Cagliari-Inter si presenta troppo facile per impensierirlo, lui la porta avanti alla sua maniera: fischiando poco e ammonendo ancora meno, scelte su cui mi trova d’accordo».sul contatto trae Mina e sulassegnato daUN EPISODIO –prosegue la sua disamina citando il potenziale fallo didi Jerry Mina ai danni dinella prima frazione di gioco: «Contatto lieve, giusto non, a maggior ragione alla luce della soglia adottata».