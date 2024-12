Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Un colpo da sogno in attacco? Cosa c’è di vero

Questa sera, a 'San Siro', ildisputerà la sua ultima partita del 2024 ospitando la Roma per la 18^ giornata della Serie A 2024-2025 ma l'attenzione dei tifosi rossoneri - oltre che alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana in programma tra qualche giorno a Riyadh (Arabia Saudita) - è rivolta, più che altro, all'imminente sessione invernale di(2 gennaio - 2 febbraio 2025). Il Diavolo, infatti, è chiamato a rinforzare un organico corto, carente e finora rivelatosi poco competitivo per lottare per il vertice. PROSSIMA SCHEDA Neldi gennaio ileffettuerà, sicuramente, due acquisti. Tra le necessità dell'allenatore Paulo Fonseca, come noto, c'è infatti l'acquisizione di un nuovo terzino sinistro, un elemento di ruolo che possa sostituire Theo Hernández di tanto in tanto e che consenta al francese di rifiatare e di tirarsi a lucido quando deve.