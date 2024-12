Calcionews24.com - Calciomercato Como, pressing decisivo per Parisi. Le ultime novità sulla trattativa con la Fiorentina

Leggi su Calcionews24.com

per compraredalla. Ecco la situazione in termini diper i lombardi Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, ilpunta fortemente sul rinforzare a tutti i costi la fascia, e il primo nome nella lista è quello di: in uscita in casadopo le