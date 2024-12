Calcionews24.com - Cafù: «De Rossi via, che senso ha avuto? Su Milan-Roma mi aspetto questo…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, ex terzino brasiliano, sulla sfida di Serie A train programma in Serie A. Tutti i dettagli in meritoha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra– «È indubbio che mi aspettavo di più sia dalche dalla. Però manca ancora più di mezzo campionato, per me .