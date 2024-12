.com - Brescianini all’88’ risponde a Dele-Bashiru, 1-1 tra Lazio e Atalanta

(Adnkronos) – Dopo undici vittorie di fila si ferma la striscia vincente dell’in Serie A. I nerazzurri pareggiano 1-1 all’Olimpico contro lanel big match della 18/a giornata. Gli orobici, passati in svantaggio al 27? per un gol di, si salvanograzie a, entrato in campo da pochi minuti. In classifica i nerazzurri bergamaschi restano al primo posto con 41 punti, uno in più dell’Inter e tre in più del Napoli che hanno una partita in meno. I biancocelesti sono quarti a quota 35. In avvio è la squadra di casa a fare la partita. Al 6? tentativo da fuori area di Castellanos ma palla abbondantemente a lato. Al 9? imbucata di Castellanos per l’inserimento di Guendouzi, uscita bassa di Carnesecchi a sventare il pericolo. Un minuto dopo tripla occasione biancoceleste.