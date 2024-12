Bettini scrive a Socci | cristiani e socialisti si incontrano nella storia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Caro direttore, in un articolo ospitato dal suo giornale il 24 dicembre, Antoniopolemizza sulla mia interpretazione del recente “Discorso alla città” dell'arcivescovo di Milano Delpini, circa la «stanchezza» della gentesocietà di oggi e la conseguente necessità di pensare un «oltre». Sostiene che essa, al contrario di ciò che penso io, si riferisca esclusivamente al desiderio di Dio.è conoscitore, assai più di me, di tali temi. Tuttavia, in questo caso, sembra fraintendere sia il senso delle parole del Monsignore, sia le mie intenzioni politiche rispetto ad esse. Ovviamente, Delpini muove da una fede profonda e dalla speranza nell'avvento del «regno di Dio». Eppure, chiaramente, invoca i segni di «tale regno» nell'operare qui ed ora, tutti assieme credenti e non credenti, secondo giustizia, la più «perfetta» possibile.