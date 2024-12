Livornotoday.it - Basket, Serie B | Benacquista Latina-Toscana Legno Pielle Livorno 71-78, Venucci e Bonacini show: quarta consecutiva per i biancoblù

Ultima partita del 2024 per lache è di scena al PalaCisterna dove ad attenderla c'è, squadra che con otto punti occupa l'ultima posizione in coabitazione con Cassino. Una vittoria permetterebbe aidi centrare per la prima volta in stagione quattro vittorie consecutive.