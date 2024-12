Livornotoday.it - Basket, serie B | Benacquista Latina-Pielle Livorno 71-78, Venucci e Bonacini show: quarta vittoria consecutiva per la Toscana Legno

Quarto successo consecutivo per lache riesce ad avere la meglio super 71-78 al termine di un match tutt’altro che semplice. L’approccio alla gara non è dei migliori per i biancoblù che permettono ai laziali di scappare sul +10 nel primo quarto, per poi reagire nel secondo.