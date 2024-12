Inter-news.it - Barella profeta in patria. Calhanoglu freddo. Le pagelle dell’Inter – TS

L’Inter ha conseguito a Cagliari una vittoria dal peso specifico non indifferente, dato il pareggio con cui l’Atalanta ha concluso il match dell’Olimpico contro la Lazio. Di seguito ledi TuttoSport in merito alla sfida vinta dai nerazzurri per 3-0.SETTORE TOP – L’Inter vince a Cagliari con il punteggio di 3-0 e si porta a un solo punto dall’Atalanta capolista, con una partita in meno. I nerazzurri non potevano concludere il proprio 2024 in maniera migliore, considerato lo strapotere dimostrato durante la sfida, la cui evidenza va oltre il dato numerico dei gol segnati. A partire dalla prestazione di Alessandro Bastoni, che ottiene un 7 per il “gol e i tanti suggerimenti pericolosi”. L’Inter ha dominato innanzitutto a centrocampo, come si evince dai voti assegnati ai tre top della mediana nerazzurra.