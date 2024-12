Bagnini Società Salvamento a Salvini | 35% coste rischia restarne senza

Leggi su Ildenaro.it

Genova, 29 dic. (askanews) – LaNazionale di(Sns) che da 150 forma idain mare ha inviato una lettera-appello al Vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteoper chiedere il suo intervento affinchè venga rivista l’introduzione del monopolio sui corsi di formazione deidi salvataggio introdotta dal decreto ministeriale 85/2024 che sta determinando proteste e ricorsi in tutta Italia. Il nuovo Regolamento infatti consente d’ora in poi di organizzare corsi solo alla Federazione italiana nuoto (Fin), con esclusione delle altre due storiche associazioni che in precedenza se ne occupavano. lanazionale di(Sns) e la Federazione italianaacquatico (Fisa). “L’unico ente autorizzato a rilasciare le abilitazioni diè diventata la Fin, il cui attuale presidente è l’onorevole Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati”, denuncia la lettera della Sns a, firmata dal presidente Fortunato Comparone, con esclusione Sns e di Fisa, che da decenni addestrano idie che ora per continuare la propria attività dovranno sottoporsi a corsi di abilitazione organizzati dalla Fin”.