Aule scolastiche nello stabile di un centro scommesse È polemica nel salernitano

Leggi su Orizzontescuola.it

L’ipotesi di realizzare dellein un edificio che al primo piano ospita unha scatenato una guerra politica a Baronissi, in provincia di Salerno. Una pratica amministrativa ancora in corso che potrebbe destinare dei nuovi spazi per il liceo “Margherita Hack” con una pratica avviata dalla precedente amministrazione comunale.L'articolodi un. Ènel