Frosinonetoday.it - Attimi di panico in piazza, minaccia di suicidarsi gettandosi nel vuoto dal parapetto

Leggi su Frosinonetoday.it

di vero e proprioquelli vissuti da alcuni passanti indell'Arringo in pieno centro storico alla Sgurgola in provincia di Frosinone nella serata di sabato.Qui un uomo che si presentava in stato visibilmente alterato hato dibuttandosi giù dal