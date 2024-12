Ecodibergamo.it - Atalanta subito al lavoro pensando all’Inter. Il Napoli agguanta i nerazzurri in vetta

SERIE A. L’si èrimessa al, domenica 29 settembre, per preparare la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter in programma giovedì 2 gennaio 2025 (ore 20) a Riad, in Arabia Saudita.